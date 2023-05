Hogwarts Legacy | Tom Felton | il Draco Malfoy di Harry Potter | annuncerà qualcosa a breve

(Di lunedì 8 maggio 2023) Pare che Tome avrà a che fare con il videogame. Sembra che Tom, interprete dinella saga cinematografica dia tema, il videogame della Warner uscito pochi mesi fa su tutte le piattaforme.è uno dei giochi più importanti del 2023 e finora ha venduto 15 milioni di copie, accumulando oltre 1 miliardo di dollari di vendite, un risultato già incredibile di per se se consideriamo che fino a pochi giorni fa era disponibile solo per le console di ultima ...

Harry Potter:è su Amazon con un'offerta irripetibile Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare uno schermo del genere, pronto a trasformare le vostre esperienze televisive (...Avalanche Software ha aggiunto una nuova funzione di accessibilità a, che elimina i ragni dal gioco . Il gioco, da poco disponibile per PS4 e Xbox One , è ora adatto anche ai giocatori aracnofobici. L'aggiornamento di(build 1140773) è ...Forte di 15 milioni di copie vendute e un miliardo di dollari di incassi a livello mondiale dal lancio del 10 febbraio,è stato rilasciato anche su PlayStation 4 e Xbox One, le console di scorsa generazione. Il titolo, finora, era disponibile solamente su PS5, Xbox Series e PC. Pubblicato da Warner Bros.

A sorpresa, i giocatori di Mortal Kombat XI hanno avvistato nel titolo delle pubblicità relative a Hogwarts Legacy.Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno pubblicato il video musicale di Will I Fly (Isidora's Song) , ispirato dagli eventi di Hogwarts Legacy ...