Hockey ghiaccio | l’Italia saluta Nottingham con una mancata promozione in Top Division davvero pesante

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gran Bretagna e Polonia in Top, Italia che rimane in Primae e Lituania che retrocede. Si chiude con questo bilancio ben poco scintillante per i nostri colori il Mondiale di Primae Gruppo A di(Inghilterra) che si è disputato nel corso della passata settimana. La formazione allenata da coach Mike Keenan, quindi, manca l’obiettivo dellae sarà costretta a rimanere un altro anno nella “Serie B” dell’suinternazionale. La delusione è tanta. Inutile nascondersi dietro ad un dito. Raggiungere le prime due posizioni del girone, che comprendeva anche Corea del Sud, Lituania e Romania era assolutamente alla portata del Blue Team che, invece, ha mancato la grande chance e ora sarà costretto a porsi parecchi ...

Gran Bretagna e Polonia in Top Division, Italia che rimane in Prima Divisione e Lituania che retrocede. Si chiude con questo bilancio ben poco scintillante per i nostri colori il Mondiale di Prima Div ...Importante successo della Bielorussia in trasferta contro il Kazakistan in una amichevole di cartello, in occasione del Kazakistan Hockey Open . Il risultato alla fine è stato di 6-0 , estremamente ne ...