Ho pensato fosse finita Iva Zanicchi sconvolgente | cosa l' ha salvata

(Di lunedì 8 maggio 2023) La caduta di Ivadalle scale ha fatto preoccupare tutti nei giorni scorsi, subito dopo la finale de Il cantante mascherato. A parlare dell'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, era stata la cantante stessa sui social. Laora torna sull'argomento in una lunga intervista concessa a Gente: “La mia fortuna è tutto questo grasso che ha fatto da airbag naturale. Evidentemente rimbalzo… ringrazio la mia ciccia. Ma quali diete? Queste rotondità si sono rivelate una fortuna". L'artista, poi, ha spiegato com'è avvenuta la caduta: stava salendo le scale con una valigia quando a un certo punto è inciampata sul tappetino, ha perso l'equilibrio ed è rotolata giù battendo forte il sedere e la schiena. "Ero a terra e per qualche minuto non ho capito più niente, mi si è annebbiata la vista, sopraffatta da un dolore ...

Iva Zanicchi confessa amaramente: 'Hofinita' La cantante durante la lunga intervista concessa al magazine ha raccontato com'è avvenuta la brutta caduta . Mentre saliva le scale con una ...Forse il mondo non è più sicuro di quanto non lol'anno scorso. Come è stato quest'anno per l'... Non avrei maidi passare così tanto tempo a pensare a quanti proiettili di artiglieria ...... è una "persona sanissima, talmente sana che hadi scrivere dal carcere tante lettere ai ... "l'unico elemento è un ipotetico e possibile deficit cognitivo che neanche seaccertato ...

Iva Zanicchi, "ho pensato fosse finita". Sconvolgente: cosa l'ha salvata Liberoquotidiano.it

Michael MATTHEWS. 10 e lode. Alé, Olé AlUla. Festeggia per la terza volta in carriera sulle strade del Giro, dove è stato anche maglia rosa, l’australiano della Jayco, per la gioia di Brent Copeland c ...All’Isola dei Famosi, Helena Prestes è stata attaccata dal resto dei naufraghi per via di alcuni suoi comportamenti, “Sei ...