Ho il mandato degli italiani Sulle riforme Meloni avvisa il Pd

(Di lunedì 8 maggio 2023) Alla vigilia dell'incontro alla Camera con le forze di opposizione, sul tema dellecostituzionali, la premier Giorgiaprepara il campo: "Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa, ma la faccio, perché ilper farla l'ho ricevuto dal popolo e tengo fede agli impegni ricevuti dai cittadini". La presidente del Consiglio non intende accettare veti, insomma. Lesi faranno, con o senza il contributo della minoranza, è il messaggio che lancia in occasione di un comizio elettorale ad Ancona, entrando anche nel merito: "La priorità è legare chi governa al consenso popolare", aggiunge, "garantire un rapporto diretto tra i cittadini e quello che fa il governo, e garantire stabilità", ma "non accetto atteggiamenti 'aventiniani' o dilatori. Faccio quello che devo fare". Al tavolo allestito a ...

