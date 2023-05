“Ho deciso di lasciare” Rai | il numero uno annuncia l’addio | la notizia cambia tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Terremoto improvviso alla Rai, la lettera di dimissioni è stata presentata questa mattina. Le motivazioni sono riassumibili in una frase: “Mancano le condizioni per continuare nell’incarico”. Condizioni impossibili: “Il mio futuro professionale – di cui si è molto discusso sui giornali in questi giorni, non sempre a proposito – è di nessuna importanza di fronte a queste ragioni e non può costituire oggetto di trattativa. Prendo dunque atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato”. “Nell’interesse dell’Azienda, ho comunicato le mie dimissioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze”. Da anni al timone delle Rai, rivendica i suoi successi: “Nel primo anno di lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione con il governo Draghi – sottolinea Fuortes – il Cda ha raggiunto grandi risultati per l’Azienda. Per citarne solo alcuni: nuovi ...