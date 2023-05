HBO interessata a Mare Fuori | trattative in corso

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 maggio 2023)è sulla bocca di tutti. Le prime tre stagioni della serie tv hanno superato le aspettative dei produttori. Visto l’enorme successo del titolo, anche gli Stati Uniti hanno cominciato a focalizzare l’attenzione sul progetto. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Repubblica, lesarebbero già in atto e non mancherebbe molto all’acquisto dei diritti. A essersial contenuto italiano è HBO, famosissima emittente televisiva americana. Al momento, non sono stati rivelati altri dettagli. La rete potrebbe decidere di rimanere fedele alla storia originale o di introdurre modifiche sostanziali all’interno della trama. Un elemento che, sicuramente, andrà rivisto sarà l’uso del dialetto napoletano. Ciò che è noto è che la trasposizione porterà il titolo di The Sea Beyond. Nel frattempo, in ...