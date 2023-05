“Hanno visto il tronista” Maddalena di Amici 22 | la scoperta pazzesca dopo l’eliminazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Uomini e Donne, ilmette gli occhi sull’ex allieva di22. I due programmi con alla guida del timone Maria De Filippi tendono a incrociarsi, non tanto per dinamiche ma per nomi. Infatti nelle ultime ore la notizia si è diffusa rapidamente tra i fan. Nello specifico si tratta di Luca Daffrè,molto vicino alla sua scelta, che però sembra aver ‘puntato’ un’allieva della scuola più gettonata d’Italia, chiacchierata dal suo primo ingresso fino alla sua eliminazione. E a proposito di Uomini e Donne, si ricorda che la data di fine stagione non è poi così tanto distante. In vista del 12 maggio, i tronisti rimasti in attesa del vero amore, dovranno giungere a una scelta quanto prime, ed è questo il caso di Luca. Luca Daffrè segueSvevi sui social. Ebbene si, sembra che il ...