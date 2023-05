“Hanno offeso Maometto sui social” | impiccati due oppositori in Iran

(Di lunedì 8 maggio 2023)bruciato il Corano e insultato il profeta: per questo motivo due uomini, Sadrollah Fazeli Zarei e Youssef Mehrdad, sono stati condannati inalla pena capitale, che è stata eseguita oggi tramite impiccagione. Lo rende noto il sito della magistraturaiana Mizan on-line. Nel marzo del 2021 uno degli accusati aveva ammesso di avere pubblicato sui suoi accountinsulti all’Islam. Per entrambi l’accusa formale era di “Sabulnabi” (“insulto al profeta”) per avere pubblicato messaggi ritenuti insulti contro la religione, il profeta, la madre die gli imam sciiti. Mehrdad aveva fondato e guidato 15 gruppi chepromosso suimedia “sacrilegio e blasfemia”. I due...

La famiglia di Andrea Papi denuncerà tutti gli haters che hanno offeso il figlio sul web RaiNews

Era davvero così tanto offensivo l'articolo di Dissapore su Benedetta Rossi Non c'è sembrato ...Un esito prevedibile, dopo i furti in casa delle nonne dei comici. Proseguono le memorie fantasiose di Milani sul mitico locale di cabaret ...