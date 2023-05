Hai spesso vuoti di memoria? Di cosa potresti soffrire | fai attenzione

(Di lunedì 8 maggio 2023) Capita a tutti di avere un vuoto diogni tanto. Ma se il fenomeno diventa frequente, è il caso di non sottovalutarlo. Alzi la mano chi non ha mai dimenticato dove ha messo le chiavi della macchina un secondo dopo averle posate, chi non è mai uscito di casa e si è tormentato nel dubbio di non aver spento il gas o chiuso l’acqua, chi ha bisogno degli occhiali per leggere ma non riesce mai a ricordarsi dove li ha posati. Idisono normali e fisiologici, ma solo entro certi limiti. Se si ripetono costantemente nel tempo, vale la pena procedere a tutti gli approfondimenti e accertamenti del caso. Se gli episodi si intensificano, andando a incidere sulla normale vita delle persone, è il caso di preoccuparsi. (Grantennistoscana.it)Gianluca Floris, neurologo della Neurologia e del Centro per disturbi cognitivi e le ...

... alle Camere e alle Regioni: "visto mai che questa sia la volta buona" . Sul taccuino di Renzi ... il Consiglio guidato oggi da Renato Brunetta èfinito al centro del dibattito nel corso ...Nei dischi posso esplorare territori musicali chesono differenti e completano la mia ... Quindi quando componi per i film segui delle direttive precise omano libera In questi anni una ...Tuttavia,ti piacerebbe poter tornare al periodo in cui eri bambino, quando i tuoi genitori ti raccontavano una favola o ti leggevano un libro, per cuideciso di provare qualche servizio ...

Comunicazione inadeguata nelle emergenze sanitarie Panorama della Sanità

La biologa Raffa segue gli spostamenti dei cetacei e ne verifica lo stato di salute. E con i volontari di Marecamp si fa affiancare da persone che hanno a che fare con varie forma di disabilità ...Ed era in un altro sito dismesso mercoledì notte, dove dormiva perché il padrone del monolocale in cui viveva, in via Dormigliosa a Latina Scalo, lo aveva mandato via ... sono anni che lo vedono ...