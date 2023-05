Guna | al servizio della Salute da 40 anni

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 8 maggio 2023), la più importante azienda italiana nel settoreproduzione e distribuzione di farmaci “low-dose”, con sede a Milano, celebra 40d’impresa. Fondata nel 1983, da Alessandro Pizzoccaro, attualmente presidente, si è focalizzata sulla diffusione di una medicina “nuova”, con l’uomo al centro, e sulla distribuzione di rimedi biologici innovativi, fino ad arrivare a detenere in Italia oltre il 32% del mercato di riferimento. Nel corso degli, l’impresa ha consolidato la propria brand identity, oggi confermata anche dai numeri: nel 2022, l’impresa ha infatti chiuso il proprio bilancio, totalizzando un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, con un trend di crescita a doppia cifra, in termini di ricavi, negli ultimi 20, orgogliosamente Made in Italy, non ...