GUIDA TV 8 MAGGIO 2023 | IL FINALE DI UN PASSO DAL CIELO | L’ISOLA DEI FAMOSI | REPORT

... dal 19 al 21, ed avrà come tema conduttore 'Confini'. Il Consorzio Grana Padano, al ... strumentodi tutte le azioni che la filiera intera intraprenderà per completare la sua transizione ...Sabato 6il centro ha aperto le porte a tutti i visitatori per avvicinare il pubblico a questo mondo non sempre conosciuto. E' stato così possibile vedere da vicino la realtà dei canie ...... "In questo- le parole del presidente Marco Tarquinio - abbiamo vissuto un'edizione della ... mentre la Nobilissima Parte de Sopra oral'albo d'oro con 34 vittorie (l'albo d'oro vede poi ...

Smartphone, risparmiare sull’acquisto con gli operatori a maggio 2023: la guida Il Sole 24 ORE

La Settimana delle Culture è pronta a varare la sua dodicesima edizione: una grande attenzione al territorio, il coinvolgimento di otto gallerie d’arte private che proporranno personali e collettive, ...Tutto quello che i migliori club di Como e provincia hanno da offrire nei prossimi giorni: una settimana di concerti, festival e musica live ...