(Di lunedì 8 maggio 2023) Rodri parla subito di rivincita, e ala cosa non piace per niente. L'incredibile epilogo della semifinale 2022 è nell'aria qui al Bernabeu, e non potrebbe essere altrimenti. 'A Manchester ...

L'anno scorso abbiamo fatto tutto il possibile, e non è bastato, siamo qui per riprovarci' la correzione di, portata con enfasi. "Sono un fan di Pep (ndr), ha tutto ciò di cui ha bisogno un grande allenatore", ha esordito Ballack prima di fare un focus sulle due formazioni. "Il Bayern è il Bayern, una squadra temuta ...

Guardiola avvisa il Real: "Haaland Se ce l'hai, lo sfrutti... Siamo qui per vincere" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico citizens alla vigilia della semifinale del Bernabeu: "Il passato è passato. L’anno scorso abbiamo fatto tutto il possibile e non è bastato, siamo qui per riprovarci. E non parlatemi di rivi ...Karim Benzema è tornato in versione The Dream. Il francese, in una stagione non semplice in Liga per il suo Real Madrid, continua a caricarsi la squadra sulle spalle: lo ha fatto anche contro l' Almer ...