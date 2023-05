Guardiani della Galassia Vol 3 vola in testa al box office italiano con 4 | 6 milioni di euro | Pupi Avati flop

(Di lunedì 8 maggio 2023) Debutto da 4,6diperVol. 3, il botteghinorisponde con enorme entusiasmo per l'ultima avventura diretta da James Gunn, solo 240.000per il nuovo film di, La quattordicesima domenica del tempo ordinario. Il botteghinonon tradisce Marvel. All'esordio nel Bel Paese,Vol. 3 celebra la prima posizione con un incasso complessivo di 4,6di, di cui 3,7 raccolti nel weekend, in 518 sale e 489.397 presenze (dati Cinetel). Il terzo e ultimo capitolosaga deisegna la miglior apertura del ...

Iscriviti subitogalassia: addio all'anima del Marvel Cinematic Universe Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Un anno di guerra in Ucraina : gli ...Iscriviti subitogalassia: addio all'anima del Marvel Cinematic Universe Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Un anno di guerra in Ucraina : gli ...Iscriviti subitogalassia: addio all'anima del Marvel Cinematic Universe Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Un anno di guerra in Ucraina : gli ...

Guardiani della Galassia: con loro se ne va l'anima del Mcu WIRED Italia

Jennifer Holland, moglie del regista James Gunn, ha debuttato nel MCU con un piccolo ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 3 Scopriamo quindi qualche dettaglio del suo personaggio, rivelato dalla ste ...Prima ancora dell'Alto Evoluzionario, James Gunn ha valutato la possibilità di inserire un altro spietato villain nella trilogia di Guardiani della Galassia: di chi si tratta