Guardiani della Galassia Vol 3 | le opinioni della redazione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023) ConVol. 3 appena uscito, abbiamo chiamato a raccolta i nostri redattori per mettere insieme ledi tutti e fornirvi un giudizio articolato sul nuovo film Marvel diretto da James Gunn. Non sono più i tempi degli Avengers, o almeno non lo sono per ora in attesa di vederli tornare protagonisti di nuovi film nei prossimi anni, ma la tentazione di iniziare questa recensione di gruppo al grido di Movieplayer Assemble è forte. Eccoci di nuovo riuniti, in ogni caso, per fornirvi uno spaccato più ampio e completo di quello che èVol. 3, il terzo film dedicato da James Gunn ai suoi (anti)eroi di casa Marvel, un progetto che ci arriva dopo varie peripezie produttive, l'allontanamento ...