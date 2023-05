Guardiani della Galassia Vol 3 | debutto da 114 milioni al box office USA | ma per Marvel non è abbastanza

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023) 114di dollari sono un incasso da sogno per quasi ogni film, ma per gli standardè una delusione:Vol. 3 segna una delle peggiori aperture per i film estivi Disney. Ogni volta che un film supera i 100di dollari è un evento positivo per i cinema, ma pur facendo un passi avanti rispetto ai 106di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ilal boxUSA diVol. 3 si ferma a 114raccolti in 4.450 cinema, con una media per sala di 25.617 dollari, alimentando la discussione sulla possibile "stanchezza" del pubblico nei confronti dei film di supereroi. Dal 2013, la Disney ha ...