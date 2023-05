Gravina ‘costretto’ a concedere la grazia anche a Vlahovic Non può esistere un razzismo di serie A ed uno di serie B

...addirittura ad interrompere momentaneamente la partita . Inutile però lo stop deciso dal ... e quindi espulso per doppia ammonizione , poi 'graziato' dail quale ha tolto la ...... come 'sei uno zingaro', fatto che hal'arbitro a interrompere per alcuni secondi la ... salvo poi l'intervento 'in via eccezionale' del presidente della Figc, che ha di sua iniziativa ...di Rcs MediaGroup, del presidente della Figc Gabriele, dell'ad della Lega di A Luigi De ... Roberto Boninsegna e quel Giovanni Lodetti che fua lasciare gli azzurri prima che il ...