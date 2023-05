Grande Fratello | morta Monica Siranni | aveva 37 anni

(Di lunedì 8 maggio 2023)Siri, protagonista della dodicesima edizione delcon Alessia Marcuzzi alla conduzione e Alfonso Signorini opinionista, èimprovvisamente a Catanzaro all’età di 37, dove viveva dopo aver lasciato Sydney per tornare a vivere in Italia. La sera del 5 maggio, mentre era al bar con alcuni amici,Siriè stata stroncata da un improvviso malore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’ex gieffina non c’è stato nulla da fare. La tragica notizia ha lasciato sgomenti e in lacrime coloro che trascorrevano la serata con lei., chi eraFiglia di emigranti calabresi che si erano trasferiti ...

È morta all’età di 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5 nel 2011. La giovane ha avuto un malore improvviso in un ...Grave lutto al Grande Fratello. È morta all'improvviso l'ex concorrente del reality show, aveva 37 anni. Tutti i fan sono rimasti scioccati.