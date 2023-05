Grande Fratello | morta l’ex concorrente Monica Sirianni | “Malore improvviso al bar”

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023): aveva 37 anni Èall’età di 37 anni, exdella dodicesima edizione del, il reality show in onda su Canale 5 nel 2011. La giovane ha avuto unin un bar di Catanzaro, dove viveva. La 37enne era con alcuni amici, che hanno subito dato l’allarme.del reality è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei è non c’è stato nulla da fare: una volta arrivata nella struttura la giovane è deceduta.: chi era ...