Grande fratello | morta ex concorrente Monica Sirianni | aveva 37 anni

(Di lunedì 8 maggio 2023) La ragazza ha accusato un malore improvviso mentre si trovava all'interno di un bar con degli amici Lutto al, chepartecipato all’edizione 2011/2012 del reality, èa Soveria Mannelli, nel Catanzarese, mentre si trovava all’interno di un bar con degli amici. Secondo quanto riporta lacnews24.it, la 37enne ha accusato un malore improvviso e nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale per lei non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale. Nel 2011partecipato all’edizione del reality di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. L’edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti ...