Grande fratello | è morta l’ex concorrente Monica Sirianni Aveva 37 anni

(Di lunedì 8 maggio 2023) Èa 37, exdel “”. E’ stata colpita da un malore improvviso mentre era in un bar insieme ad amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale pernon c’è stato nulla da fare.partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale.è diventata nota al pubblico partecipando alnel 2011. Quando è entrata nella Casa ...

Grandissimo lutto per il reality del: una delle sue protagoniste del passato, Monica Sirianni , è morta in seguito ad un malore improvviso a soli 37 anni. I familiari, amici e conoscenti della donna sono sotto shock per ......ragazza farà uno sforzo enorme ma purtroppo per lui non sarà in grado di dissimulare la sua... che da tempo sospetta che la sua sorellastra sia fin troppo legata al, avrà l' ennesima ...O almeno, non è solo il piùfilm sul pugilato. È, invece e soprattutto, la rappresentazione ... e a sfasciare quello che era il suo unico punto di riferimento, ossia suoJoey, ...

Grande Fratello, l'ex concorrente Monica Sirianni è morta a 37 anni Tuttosport

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello è stata colpita da un malore, rivelatosi fatale, mentre si trovava insieme a un gruppo di amici.Chi è Marco Ligabue, il fratello di Luciano ospite di Oggi è un altro giorno: canzoni, carriera, cantautore, moglie, figli, vita privata ...