Gp Miami | Leclerc | “Tanto lavoro da fare | facciamo fatica in gara”

(Di lunedì 8 maggio 2023)ha commentato il deludente 7° posto arrivato nel Gp di: “Abbiamoda, veramente. Abbiamo una macchina che quando siamo nelle condizioni ideali dà un buon feeling, ma non appena non siamo a posto con tutte le componenti, diventa molto difficile. Con le medie a inizionon riuscivo a girare la macchina, dovevo cercare di non scivolare con le gomme davanti perché sapevo che il primo stint sarebbe stato lungo e quindi questo mi ha condizionato per il resto della. Dopo con le gomme dure è andata un po’ meglio, ma dobbiamo lavorare per avere una macchina più costante inOggi ci sono stati diversi problemi, adesso guarderemo tutta la macchina. Oggi la macchina saltava...

La cronaca della gara sul circuito diPerez, partito davanti ad Alonso e a Sainz, riesce a mantenere la testa della corsa nei primi giri, mentre le cose si mettono subito male per, ......che ospita le partite deiDelphins, football americano E' iniziato il giro di formazione Partendo con le hard, Verstappen punta su un lungo primo stint De Vries Sargeant Albon Bottas...Charles(Ferrari) 5: Difficile realizzare se il podio di Baku fosse un'illusione o sesia incubo. Carletto non ha mai brillato in Florida, ha cannato entrambi i tentativi in Q3, facendo ...

F1 Miami, succede di tutto: pole Perez, Leclerc ancora a muro, Verstappen è nono La Gazzetta dello Sport

Una Red Bull imprendibile e Ferrari in difficoltà con Haas: il GP di Miami 2023 ha lasciato più dubbi che risposte ...Avvio difficile di gara per il monegasco della Ferrari. Red Bull e Haas lo mettono alle corde. E poi, come se non bastasse, ecco un problema ai freni ...