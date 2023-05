Gp Miami | Horner | “Max ha vinto da campione | doppietta risultato fantastico”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il team principal della Red Bull Christianha commentato la vittoria in rimonta dal 9° posto di Max Verstappen nel Gp di: “Max ha avuto un passo incredibile con le gomme dure e così ha fatto la differenza rispetto agli altri. E’ stata una grande battaglia con Perez e per noi questodi squadra è“ Ieri era molto arrabbiato per quanto accaduto, questo l’ha caricato alla grande per il GP. Ha fatto funzionare le hard in maniera incredibile econ merito. Checo anche ha fatto un grande prestazione, ma Max hada“. SportFace.

'Ci sono molte speculazioni - ha dichiarato, discutendo con i media a Miami - Se ci sarà uno scambio di personale per Laurent Mekies Beh, non abbiamo ostaggi. A livello di personale che si sposta a cominciare dal proprio Team Principal Christian Horner, che ha riassunto la prova del suo pilota la performance di Verstappen a Miami è parsa anch'essa inarrestabile, proprio come vuole il due volte campione del mondo. Un Max Verstappen impressionante si è portato a casa il Gran Premio di Miami. E il team principal Christian Horner non ha potuto fare altro che applaudire il suo fuoriclasse.

GP Miami, Horner: «Max oggi è stato perfetto. L'errore di ieri lo ha caricato» Formula1 Web Magazine

Red Bull’s Max Verstappen came through to win the Miami Grand Prix with a strategy that simulations suggested wouldn’t work, according to Christian Horner.Christian Horner mocks Mercedes and Ferrari after Red Bull dominance in Miami - Follow all the latest Formula 1 news and reaction from the Miami Grand Prix after Max Verstappen claimed a brilliant vic ...