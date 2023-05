Gosens scalpita per il ritorno in campo | «Di nuovo in pista!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Robinè pronto a tornare in. Il tedesco, fermatosi dopo il gol alla Lazio per un problema alla spalla, sembra essersi messo alle spalle l’infortunio. Il messaggio dell’esterno su Instagram IN– Manca poco per il rientro indi Robin. L’esterno tedesco, infortunatosi alla spalla contro la Lazio, sembra essersi messo alle spalle il problema fisico. Questo il post pubblicato dal numero 8 nerazzurro sul suo profilo di Instagram: «Diin pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì». Fonte:– Instagram Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...