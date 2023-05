Golf | cosa lascia l’Open d’Italia 2023 tra Adrian Meronk | rendimento degli italiani e altri aspetti

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023), l’ottantesimo della storia, è terminato. Lo ha vinto: il polacco è ormai ufficialmente tra gli uomini più in forma dell’ultimo anno in Europa, e sta meritandosi sempre di più la chiamata da parte di Luke Donald e del suo staff, che comprende Edoardo Molinari, per la Ryder Cup che si disputerà tra fine settembre e inizio ottobre al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Come di consueto, il torneo non ha mancato di mettere in luce parecchiisti che si candidano per avere un posto al sole nei prossimi mesi. Si sta mostrando particolarmente attivo il gruppo francese: Antoine Rozner, ma a Roma più ancora Romain Langasque, Matthieu Pavon e Julien Guerrier. Del resto si tratta di un movimento ...