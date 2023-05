Gli ultimi capitani della Roma

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 8 maggio 2023) ILa storia calcistica dell’Associazione Sportivaè ricca di grandiche hanno vissuto al capezzaleLupa. È una lunga tradizione, da una generazione all’altra, di giovani calciatorini. Diba l’ultimo capitale umano Agostino Di Bartolomei detto Diba o Ago per la curva Sud. Nato a, il 1955. Diba costituisce con Ancelotti, Prohaska, e Falcão una diga di centrocampo difficilmente superabile – dotata di piedi buoni e con i migliori cervelli in circolazione – nella quale risulta difficile perdere palloni e molto faticoso per gli avversari recuperarli. Nils Liedholm gli affida le chiavi del centrocampo giallorosso. Diba è il mediano centrale davanti alla difesa; È un faro nella notte che sovrasta la tempesta e ...