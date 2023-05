Gli portano via anche le scarpe da 700 euro | calciatore rapinato in Corso Como a Milano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Una serata iniziata all’insegna della movida, che si è conclusa invece con una rapina: a farne le spese soprattutto unventenne, che attualmente gioca in una squadra di serie B in Svizzera, a cui domenica sono state rubate persino le. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, tutto è accaduto a, a, una delle vie più conosciute della notte meneghina. Ilaveva appena trasla serata insieme a un collega in uno dei tanti locali della zona. All’uscita, in tarda notte, i due sono stati accerchiati da almeno venti uomini. La banda haentrambi gli amici, ma al ventenne è andata decisamente peggio: i ladri gli hanno sottratto un orologio Cartier del valore di migliaia di ...

Tutte le stradea Roma, ma non le metro: succede così che la città eterna sia attraversata ... traaltri, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , e al capo di gabinetto del Mit. I soldi ...... conocchi bruciati, quasi come se dovesse essere evidente che l'uomo non può veramente vedere ciò che è reale, può solo inseguire delle suggestioni che, il più delle volte, loalla ...Da Front, abbiamo sviluppato una soluzione che permette alle aziende di raggiungere entrambiobiettivi, garantendo interazioni human - to - human di alta qualità chea straordinarie ...

Senza soldi e cibo da giorni: i giovani poliziotti gli portano la spesa Radio Gold

Ma non solo: il calciatore è rimasto anche senza scarpe. Già, perché gli aggressori hanno deciso di portare via al malcapitato anche le calzature che indossava, scarpe “speciali” utilizzate dopo un ...L’azienda dei lanciatori satellitari diversifica con i sistemi antiarei per Mbda, partecipata da Leonardo. Il ceo Ranzo: «C’hiara la corsa al riarmo in tutto il mondo». L’altro impegno è la produzione ...