Gli azzurri della scherma protagonisti in Sudamerica

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Tra spada e fioretto, laazzurra è protagonista in Colombia e Messico. Nella doppia tappa centro-na, sono state ben quattro le medaglie conquistate dagli schermidori italiani che hanno anche conquistato preziosi punti ai fini del ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella notte italiana, al Grand Prix di spada a Cali in Colombia, Davide Di Veroli e Federico Vismara hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e di bronzo. Di Veroli, 22 anni romano delle Fiamme Oro, dopo aver sconfitto in semifinale il connazionale Vismara (15-12), in finale ha sfiorato il trionfo venendo battuto per 8 a 9 dal ceco Jiri Beran. Vismara, 25 anni milanese delle Fiamme Azzurre, già medagliato a squadre sia ai Mondiali che Europei, si è assicurato il bronzo con la vittoria (15-8) sul kazako Ruslan Kurbanov prima ...

Che notte per la scherma italiana!, nel Grand Prix di spada a Cali, hanno strappato quattro medaglie in tre gare di qualifica olimpica. Dalla gara maschile, ecco l'argento di Davide Di Veroli e il bronzo di Federico Vismara,...

Si completa con un bel secondo posto il fine settimana ad Acapulco nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Dopo il podio conquistato da Tommaso Marini nell'individuale, nella gara a squad ...Al Grand Prix di spada a Cali in Colombia, Davide Di Veroli e Federico Vismara hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e di bronzo. Conquistati preziosi punti ai fini del ranking di qu ...