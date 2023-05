Giuntoli | vicino l’addio al Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Potrebbe a breve concretizzarsidi CristianoAlnonostante il contratto riporti come data di scadenza il 2024. Il ds ex Carpi considera terminata la sua avventura adopo 8 anni a braccetto con De Laerentiis. In realtà anche le parole pronunciate sul palco del Maradona durante la festa di ieri sera erano state abbastanza chiare. Chiunque ci sarà farà bene! ha risuonato già come una sorta di addio. La volontà inoltre è quella di avvicinarsi a Genova dove si trova la sua famiglia e Torino, sponda Juventus, potrebbe essere la giusta soluzione. De Laurentiis potrebbe concedere la separazione consensuale come riconoscimento per il lavoro svolto che ha fruttato il terzo scudetto e portato la società sul tetto d’Italia.