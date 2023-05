Giuntoli verso la Juventus | Criscitiello | ” Incontro a Milano e accordo”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Michelerivela un presuntotra Cristianoe la, sostenendo che sia tempo per il dirigente di salutare il Napoli e intraprendere una nuova avventura professionale. Cristianopotrebbe presto lasciare il Napoli per unirsi alla, secondo quanto riportato da Michelein un recente editoriale per Sportitalia. L’esperto di calcio sostiene che untra le parti sia ormai raggiunto e che sia il momento giusto perdi salutare il Napoli e intraprendere una nuova sfida professionale.afferma che i tifosi del Napoli non dovrebbero sentirsi traditi dalla possibile partenza di, poiché si tratta di una scelta ...