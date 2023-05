Giuntoli | indizio chiarissimo sul futuro | nuove rivelazioni sull’interesse della Juve

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non è un affato un mistero che a fine stagione il direttore sportivo Cristianopossa dire addio al Napoli. Dopo ben otto anni, culminati con la vittoria dello Scudetto, l’ex Carpi potrebbe voler cambiare aria e su di lui è forte l’interessentus, a caccia di un nuovo uomo mercato dopo lo scossone dirigenziale dei prossimi mesi. Nella serata di ieri, in molti hanno interpretato le parole dello stessocome un saluto; intanto, arrivano ulteriori novità sul possibile passaggio in bianconero del dirigente. Le novità A fare il puntosituazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui i contatti milanesi tra il direttore sportivo e il dirigente bianconero Maurizio Scanavino sembrano aver dato esiti positivi nelle idee dell’attuale uomo mercato del Napoli. Sul tavolo c’è ...

E, forse, qualchedi mercato. Napoli, calciatori scatenati per lo scudetto . Napoli, festa ... Scudetto Napoli: lo staff e le parole di. Napoli, il grande show dei calciatori e di ...... Il futuro di Cristianoè tutto da scrivere, da Torino Tuttosport insiste parlando di un accordo di massima con la Juventus per un triennale. E secondo il quotidiano nazionale, un...A cominciare dall'attuale Direttore Sportivo, Cristianoche, raggiunto e festeggiato il ... Sì, perchèdopo, voce dopo voce, il suo approdo e il suo arrivo in casa Juventus nell'...

Giuntoli-Juve, indizio chiarissimo sul futuro Spazio Napoli

Festa scudetto per il Napoli dopo la vittoria sulla Fiorentina: De Laurentiis mattatore, Spalletti acclamato, Giuntoli ai saluti.Il club di Serie A si gode il momento per questo finale di stagione importante che può diventare sempre più decisivo per il mercato con la Juve che c'è dietro ...