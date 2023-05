Giroud | «Con l’Inter ho buoni numeri! Supercoppa rimasta in testa»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023), come Nicolò Barella (vedi articolo), ha parlato ai microfoni ufficiali della Uefa. L’attaccante del Milan ha parlato dei suoinumeri con, ma non dimentica il sonoro 0-3 subito a Riad inItalianaNUMERI ? Olivierracconta l’importanza e il prestigio della partita contro: «San Siro è un posto speciale, soprattutto quando si tratta di un derby contro. Poi si aggiunge il prestigio della Champions League e il fatto che ci sarà sicuramente un squadra di Milano in finale. In Serie A ho segnato tre gol in tre incontri cone ho anche fatto uno o due assist, quindi le statistiche sono buone. Ma ricordo anche la sconfitta 3-0 in, dove hanno davvero ...