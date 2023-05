Giro d'Italia. Matthews vince una tappa a regime torrentizio

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 maggio 2023) La valle e le colline che seguono il percorso del fiume Ofanto sono un luogo incantevole, dove anche le pale eoliche si integrano perfettamente tra le decine di tonalità di verde – è verde pure l’Ofanto per un bel tratto – che dipingono il paesaggio. Sarebbe da pedalarci a lungo in quelle zone, le gambe si riempirebbero di chilometri e gli occhi di panorami quieti che raccontano che natura e tecnologia non sempre cozzano. Il fiume Ofanto è un susseguirsi di piene debordanti e magre tristanzuole. Non è diverso dal ciclismo, soprattutto da un grande. Ci sono momenti di magra, di pedalate interlocutorie, di fughe che vanno il giusto e gruppo che gli pascola dietro. Quelli buoni per trasformare ild’in un’occasione per scoprire cose che non si conoscevano e che mai ci sarebbe saltato in mente poter conoscere. ...