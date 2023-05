Giro d’Italia | ad Atripalda spunta uno striscione ironico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè cominciato lo scorso 6 maggio e l’Irpinia si colora di rosa per ospitare una tappa della più importante manifestazione ciclistica italiana. Tappa 5 del, precisamente mercoledì 10 maggio, passerà perin un tragitto di 170 km e 2400 metri di dislivello con capolinea Salerno. Il comune irpino si è preparato alla grande per l’evento, organizzando, nel week end appena trascorso, una kermesse di eventi per rallegrare l’animo dei cittadini con buona musica e anche installando vari stand eno-gastronomici. Inoltre, l’amministrazione comunale ha provveduto ad addobbare la cittadella, colorando di rosa alcune zone del centro. Al di là della manifestazione e delle iniziative c’è sempre un tocco di ironia, infatti, in una zona diè stato ...