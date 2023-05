Giro d’Italia | a Melfi è ancora volata | trionfa Matthews | Albanese quarto

(Di lunedì 8 maggio 2023) La terza tappa del2023 si rivela più complicata del previsto, con le due salite e la pioggia a complicare il lavoro dei velocisti. Al'australiano, riuscendo a battere il rivale Pedersen. Non male gli azzurri, decisamente in condizione

Siamo ormai "all'ultimo chilometro", alla flame rouge , direbbero i francesi: tra meno di due settimane, il 20 maggio, ilarriva a Cassano Magnago, con arrivo di tappa. Un momento che si sta preparando in modo certosino e che sta coinvolgendo un bel pezzo della città, con tanti eventi diversi, già avviati ...Vittoria australiana, ma anche un pizzico varesotta, nella terza tappa del, quella con l'arrivo a Melfi dopo 213 chilometri di corsa. Il successo è per Michael Matthews, esperto e rapido corridore di Camberra che corre per la Jayco Allula , team che ha la ...