Giro d’Italia 2023 | sarà Sergio Mattarella a premiare la maglia rosa a Roma il 28 maggio

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’edizione numero 106 delè ormai entrata nel vivo con le prime due tappe già andate in archivio e la terza attualmente in corso di svolgimento tra Vasto e Melfi, ma nel frattempo è stata ufficializzata una curiosità legata alla cerimonia di premiazione dellaal termine dell’ultima frazione della corsa, in programma domenica 28infattiil vincitore delnella splendida cornice dei Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica torna dunque ad incoronare laa fine14 anni dopo Giorgio Napolitano, che in occasione dell’edizione del ...

GT: PATRINICOLA IN TOP 5 A MISANO Misano Adriatico - Week end ...dopo aver visto sfumare il podio di classe all'ultimoper ...pienamente legittimato in tutto il week end con prestazioni'...Pescara. Controlli della Guardia di Finanza nei giorni del passaggio delin Abruzzo. Giocattoli, magliette, cappellini, bandane, kit per ciclisti, gadget da supporter per un totale di oltre 54 mila articoli non conformi sono finiti sotto sequestro grazie ad ...San Salvo. 'La magnifica giornata vissuta a San Salvo in occasione dell'arrivo della tappa delha messo in evidenza diverse belle cose della nostra Città. La potenzialità turistica di San Salvo, con lo splendido lungomare, che ospitava migliaia di persone, forse 15/20.000 e del ...