Giro d’Italia 2023 | Matthews si conferma signore delle tappe scivolose

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’australiano Michael(Team Jayco AlUla) ha vinto la terza tappa del 106°che ha portato la carovana da Vasto a Melfi in Basilicata lungo 213 chilometri, dapprima pianeggianti e successivamente mossi nel finale. Il corridore di Canberra ha preceduto, al termine d’un appassionante testa a testa, il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) con un altro canguro Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) che ha conquistato la terza moneta. Per il campione del mondo Under 23 2010 si tratta della terza vittoria parziale alla corsa rosa, ottenuta in circostanze molto simili alla prima, nove anni fa a Montecassino, in una giornata rimasta nella memoria per la caduta di mezzo gruppo sull’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia, all’imbocco della salita verso l’abbazia. Oggi questo inconveniente che, purtroppo, caratterizza spesso le ...