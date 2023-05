Giro d’Italia 2023 | le pagelle di oggi | Zana decisivo per Matthews | Evenepoel e Roglic si marcano

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023)Lunedì 8 maggio, terza tappa Michael, voto 10: dieci come le vittorie ottenute nei Grandi Giri. Terza affermazione nella Corsa Rosa, tattica perfetta da parte della Jayco AlUla, ma poi serve tutto il talento in questi arrivi del capitano che parte lontanissimo e beffa un Pedersen in rimonta. Ci saranno altre opportunità e sicuramente potrà giocarsi anche la Maglia Ciclamino. Mads Pedersen, voto 8: ha fatto fatica in salita e forse quello sforzo l’ha pagato nella volata. La Trek-Segafredo l’ha lanciato nel migliore dei modi, si è fatto anticipare da, ha provato a rimontare ma gli è mancato un pizzico di brillantezza sul finale. Una seconda piazza comunque da non buttare. Kaden Groves, voto 7,5: stupisce già che sia lì, nonostante le salite, a ...