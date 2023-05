Giro d’Italia 2023 | Kaden Groves | “Bravo Matthews | ma un mio errore di posizione mi è costato il successo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un altro terzo posto per. L’australiano della Alpecin-Deceuninck deve accontentarsi del terzo gradino del podio nella terza tappa del, con arrivo a Melfi, vinta dal suo connazionale Michaelin maglia Jayco-AlUla. Ascoltato dai microfoni di Eurosport,mostra un po’ di rammarico poiché pensava di poter ottenere unamigliore: “Nel finale ce la siamo giocata io, Mads Pedersen e Michael. Ma probabilmente non ero nellagiusta, forse avevo la velocità giusta per vincere quest’oggi“. Non mancano i complimenti a, che torna aldopo quasi dieci mesi: “Grandi congratulazioni a lui e alla Jayco-AlUla, hanno spinto per tutta la ...