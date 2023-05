Giro d’Italia | 17 comuni irpini si colorano di “rosa” tra domani e dopodomani

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSidii diciassettedella provincia di Avellino chee dopoaccoglieranno la quarta e quinta tappa del. Quella di, 175 chilometri da Venosa (Potenza) a Lago Laceno, frazione del comune di Bagnoli Irpino (Avellino), prima del traguardo posto a più di mille metri slm toccherà Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco e Montella. La quinta tappa, mercoledì, partirà da Atripalda per raggiungere Salerno attraversando idi Pratola Serra, Venticano, Mirabella Eclano, Fontana, Paternopoli, Castelfranci, Torella dei Lombardi, Sant’Angelo dei Lombardi e Guardia Lombardi. In Altaa i ...

Grande lavoro di selezione del campione italiano Filippo Zana, che prepara il terreno alla vittoria del compagno di squadra della Jayco AlUla2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHEQuando sei così indietro e fuori dal raggio'azione del DRS, ...è stato un peccato aver perso così tante posizioni al primo. ...top - 10 che conquistò per la prima e unica volta proprio in...La Vasto - Melfi di 216 chilometri è una delle tappe più lunghe dell'interocon due salite nel finale che possono scremare il gruppo, prima degli ultimi 10 chilometri pianeggianti, regno degli ...