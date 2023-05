Giornata dell’Europa | domani l’evento al Ministero con Valditara e l’astronauta Cristoforetti

Il dibattito e la votazione di domani si tengono mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è attesa a Kyiv per lasecondo quanto annunciato oggi dall'...Era previsto per il 9 maggio, in cui si celebra la, e il ministro è l'israeliano Itamar Ben - Gvir, leader di Potere ...08 mag 12:15 Von der Leyen domani a Kiev per laLa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà domani a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr ...

9 maggio, Giornata dell'Europa: festeggia con noi! Rappresentanza in Italia della Commissione europea