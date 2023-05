Giorgia Meloni | ' Ho il mandato per fare le riforme | niente aventini'

"Ognuno - ha proseguito nel suo discorso al comizio a cui hanno preso parte anchee Antonio Tajani - vive la sua vita privata come vuole però l'utero in affitto tradotto vuol dire: '...Le dimissioni di Carlo Fuortes dai vertici Rai fanno discutere. Anche il presidente del Consiglio,, viene coinvolta nel dibattito durante il punto stampa per la chiusura della campagna elettorale ad Ancona.precisa che dal governo non è arrivato alcun tipo di pressione sull'...Nel corso della diretta del telegiornale, il direttore Enrico Mentana ha illustrato i dati all'8 maggio 2023: il partito digode del consenso del 29,5% degli italiani con un balzo di +...

Governo, Meloni: "Soddisfatta del clima che c'è nella maggioranza" TGCOM

Ancona è per un giorno sotto i riflettori della politica italiana. Torna infatti nella piazza da cui aveva lanciato la propria candidatura a palazzo Chigi, Giorgia Meloni, nel suo primo incontro pubbl ..."Noi di fronte alla peggiore congiuntura, ma alla fine la spunteremo". Il premier punta a risolvere la questione migranti in modo definitivo: "Preferisco metterci più tempo ma trovare una soluzione st ...