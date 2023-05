Giorgia a FqMagazine | “Dopo anni sentire il respiro del pubblico | in questa fase della mia vita | è un regalo Senza Confine è nata in spiaggia con Elisa”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il concetto di bellezza diventa trasversale quando si parla del tour dinei teatri lirici più belli d’Italia perché parte dall’arte e arriva alla musica. Una sfida ambiziosa e vinta, considerando i sold out per ogni tappa e le performance di una delle voci più bellenostra musica al servizio di una atmosfera intima, rarefatta e magica con una scaletta indoviin bilico tra grandi classici del repertorio (da “Di sole e d’azzurro” a “E Poi”) alle canzoni recenti (da “Io fra tanti” a “Un amore da favola”) ai brani nuovi dell’ultimo disco “Blu1”, compresa la sanremese “Parole dette male”. Abbiamo incontrato l’artista al Teatro Petruzzelli di Bari, al termine del concerto. Come ti sentiaver cantato in un posto così?ildelin ...

... con i corrispondenti Marco Varvello e Natalia Augias e gli inviatiCardinaletti e Giuseppe ... Anche noi diovviamente terremo aggiornati costantemente i nostri lettori per tutta la ...Intanto non mancano le voci sui loro possibili sostituti: secondo, sarebbero in corso valutazioni sui nomi diCardinaletti e Valentina Bisti. Giorgino, in Rai dal 1991, è alla ...... con i corrispondenti Marco Varvello e Natalia Augias e gli inviatiCardinaletti e Giuseppe ... Anche noi diovviamente terremo aggiornati costantemente i nostri lettori per tutta la ...

Giorgia a FqMagazine: “Dopo anni sentire il respiro del pubblico, in questa fase della mia vita, è un… Il Fatto Quotidiano

Anche noi di FQMagazine ovviamente terremo aggiornati costantemente i nostri lettori per tutta la durata dell’evento con dirette e approfondimenti Oggi 6 maggio Londra è pronta ad acclamare il nuovo R ...