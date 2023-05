Giochi Android | si sta per entrare in una nuova era | l’attesissima rivoluzione

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023)segna un punto di svolta definitivo per il mondo deicon una vera e propriache cambia tutto. Si parla sempre di aggiornamenti ma quando arrivano queste chicche per settori specifici come quello deisu smartphone meritano veramente attenzione perché sono il principio di grandi cambiamenti in cantiere. Grande cambiamento per, ottime notizie per chi gioca – ComputermagazineLatecnologia che sarà applicata aiè Snapdragon Game Super Resolution che è stata progettata appositamente per ottenere una qualità grafica senza precedenti anche dai dispositivi mobili dove solitamente bisogna fare i conti con qualche limite.: inizia una...