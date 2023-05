Giappone in ginocchio per il crollo delle nascite | così tramonta un paese

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 maggio 2023) "Questo mese inè suonato un familiare campanello d’allarme quando i dati sulla popolazione di fine anno e le nuove proiezioni si sono combinati per dipingere un futuro incerto per la seconda economia dell’Asia” racconta Newsweek. La popolazione totale delsi è attestata a 124,94 milioni, oltre mezzo milione di persone in meno dal 2021 nel dodicesimo calo annuale consecutivo. La popolazione attiva, di età compresa tra 15 e 64 anni, è scesa a 74,2 milioni e quella sopra i 65 anni ha raggiunto 36,23 milioni, entrambi record. “I dati preoccupanti, già osservati da anni, sono emersi alla fine del miracolo economicose, interrotto bruscamente all’inizio degli anni 90. I bassi tassi di natalità e l’elevata aspettativa di vita rappresentano insieme una sfida demografica senza precedenti per i responsabili ...