Giappone e Corea del Sud provano a superare il peso della storia

...Israele - Colombia ore 20.00 Nigeria - Repubblica Dominicana ore 23.00 Senegal -ore 23.00 Italia - Brasile Lunedì 22 maggio 2023 ore 20.00 Inghilterra - Tunisia ore 20.00 Francia -...Abbonati per leggere anche Leggi anche Tokyo, dopo 12 anni vertice tradel Sud. E scatta la "diplomazia della frittata di riso" Storico accordo sul nucleare tra Usa edel Sud ......poi la leggera (ma costante) decelerazione in altre aree chiave come Stati Uniti edel Sud. ... Hermès, invece, ha visto le vendite in Asia (escluso il) aumentare del ventitré per cento ...

Corea del Sud e Giappone: prove di disgelo in funzione anti Nord Tag24

La ripresa dei grandi marchi è alimentata dai “super ricchi”, ancor prima che dalla classe media. Non a caso, nel Paese asiatico la spesa per il lusso sta salendo più velocemente dell’economia comples ...Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato oggi a Seul che il suo cuore "sanguina" pensando alle sofferenze subite dai coreani durante la colonizzazione giapponese (1910-1945). "Il mio c ...