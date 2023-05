Gianni Morandi | l' esibizione per i 75 anni del Senato | Inno e il medley di successi

(Di lunedì 8 maggio 2023) "Ringraziamo ancora una volta con un meritatissimo applauso i nostri conferenzieri anche se non mi piace chiamarli così, ma preferisco definirli i nostri uomini di grande cultura, che in pochi minuti ci hanno dato un quadro importante ed entusiasmante della storia del...". Microfono alla mano Ignazio La Russa fa gli onori di casa in occasione del 75esimoversario della prima seduta dele veste i pdi 'conduttore'. È lui che presenta gli ospiti e, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, 'lancia', vera 'guest star' della giornata. #75. Nelle immagini di #TV un momento delle prove di #per l'evento in Aula ...

Le celebrazioni, aperte daMorani che ha cantato l'inno di Mameli, prevedono un convegno dal ... Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato e, a seguire, un concerto dello stesso, in ...intona l'Inno di Mameli in occasione nel 75esimo anniversario del Senato. Il cantante, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha interpretato Il Canto degli ...Una delle più celebri canzone pacifiste del panorama musicale italiano, "C'era un ragazzo che come me", ha dato spunto aper fare una riflessione sull'assenza di censura in Italia, durante il suo concerto in Senato nella cerimonia per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948).ha ...

Gianni Morandi canta l’inno d’Italia in Senato: poi l’esibizione di “Un mondo… Il Fatto Quotidiano

A Palazzo Madama si sono tenute le prove del concerto che Gianni Morandi terrà domani (8 maggio) per il 75° anniversario del Senato e della Costituzione. Il cantante, il presidente… Leggi ...Biagio Antonacci si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Il cantante italiano ha toccato diversi temi e ha ripercorso quello che è l'esordio della sua carriera, partendo dagli albori ...