Gianni Morandi canta l’inno d’Italia in Senato | poi l’esibizione di “Un mondo d’amore” e “Apri tutte le porte”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con “Un”, uno dei successi dipiù amati dal pubblico, è iniziato nell’Aula delil concerto dello stessoper i 75 anni deldella Repubblica. “L’emozione c’è”, ha confessatosubito dopo il primo brano, ricordando come quando nel 1948 si tenne la prima seduta dellui “aveva già tre anni”. Il brano successivo, con un salto di decenni, è stato “le”,to nel 2022 a Sanremo. Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni (seduti accanto), ci sono numerosi ministri – tra gli altri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Luca Ciriani, Gennaro Sangiuliano, Anna ...

