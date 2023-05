Gianni Morandi canta l' Inno di Mameli al Senato

AGI/Vista - "E digli a quel coso, che sono geloso e se lo rivedo, gli spaccherò il muso", mentrecanta al Senato si avvicina al senatore Gasparri, facendo ridere anche il Presidente del Consiglio Meloni. Ecco il video.AGI/Vista - In occasione dei 75 anni anni del Senato,si è esibito al Senato. In Aula in molti hanno battuto le mani a ritmo durante l'esecuzione di "Apri tutte le porte".AGI/Vista - Il Presidente del Consiglio Meloni canticchia "Fatti mandare dalla mamma" durante il concerto dial Senato per il 75esimo anniversario.

La Russa canta con Gianni Morandi alle prove per i 75 anni del Senato e della Costituzione Corriere TV

Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Anniversario Senato Morandi canta "C'era un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones" · Avatar di Agenzia Vista · ...12.05 Senato, 75 anni fa la prima seduta Commemorazione al Senato dei 75 anni della prima seduta che si svolse l'8 maggio del 1948. Il presidente del Se- nato, Ignazio La Russa, ha consegnato simbolic ...