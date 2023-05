(Di lunedì 8 maggio 2023) che daranno seguito ai live di maggio nei club Alla vigilia delprimaverile che ha già registrato il tutto esaurito per la prima data di Roma (giovedì 25 maggio, Largo Venue) – lanée estiva prodotta e distribuita da Vivo Concerti. Per motivazioni tecnico logistiche la data al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) – prevista per domenica 21 maggio – viene spostata a lunedì 29 maggio, rimangono validi i biglietti già acquistati. Gli show lo vedranno esibirsi in alcuni dei principali festival italiani passando da Cremona (Sabato 10 Giugno, Porte Aperte Festival), fino ad arrivare a Castelfranco Di Sotto (Pisa) (Sabato 22 Luglio, Let’s Festival), Mondovi’ (CN) (Giovedì 3 Agosto, Mov Festival), La Spezia (Giovedì 10 Agosto, La ...

... staccandola completamente da me e facendole prendere vita - spiega, presentando Viola, ... Un ritorno in grande stile quello di Margherita Vicario " cantautrice e attrice " chee ...La cantautrice e polistrumentista prosegue il suo percorso live eoggi L'Estate dei Cani ... da venerdì 28 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di...Il 28 aprile , inoltre, uscirà il nuovo singolo diin collaborazione con la voce di Francesca Michielin, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un feat carico di ...

gIANMARIA annuncia le prime date estive del “Mostro Tour 2023”, una data a Catania Radio Time

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 8 mag. (askanews) – Alla vigilia del tour primaverile che ha già registrato il tutto esaurito per la prima data di Roma (giovedì 25 maggio 2023, Largo Venue) gIANMARIA annuncia le prime date est ...