Ghostbusters | il set LEGO della Ecto-1 | la leggendaria macchina degli acchiappafantasmi | è scontato su Amazon

- Pubblicità - Alcune foto daldi: Firehouse , l'atteso sequel in di: Legacy hanno rivelato che uno degli acchiappafantasmi originali tornerà nel film. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto dal...... confermando la sua presenza sul. Le riprese sono iniziate da qualche mese. Nel video, Mckenna ...4 riporterà la famiglia Spangler dall'Oklahoma a New York, ma non è stato rivelato ...LEGGI "4, le riprese sono iniziate! LEGGI -4: le prime foto dalsvelano il ritorno di tre personaggi LEGGI - Da Kraven a Napoleone a4, la Sony presenta i ...

Ghostbusters: il set LEGO della Ecto-1, la leggendaria macchina ... Movieplayer

A new batch of set photos from the upcoming Ghostbusters sequel reveal a new returning character from the original classic.The iconic Batmobile will be in town alongside the Ecto-1 from Ghostbusters outside St James Quarter this weekend during Comic Con. Fans will be able to pose for a picture next to the original Batman ...